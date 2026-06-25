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پیام تسلیت اردوغان در پی زلزله‌های مرگبار در ونزوئلا

پیام تسلیت اردوغان در پی زلزله‌های مرگبار در ونزوئلا
کد خبر : 1804293
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رئیس جمهور ترکیه، در پی زلزله‌های مرگبار در ونزوئلا، با این کشور ابراز همبستگی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، روز پنجشنبه پس از وقوع دو زلزله مرگبار در ونزوئلا، مراتب تسلیت خود را ابراز کرد.

اردوغان در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «من صمیمانه در غم کسانی که در دو زلزله‌ای که ونزوئلا را لرزاند جان خود را از دست دادند، شریک هستم و برای مردم و دولت دوست ونزوئلا آرزوی بهبودی سریع دارم».

وی افزود: «به عنوان ترکیه، در این روزهای دردناک و دشوار در کنار دوستان ونزوئلایی خود هستیم».

 

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