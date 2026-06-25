تداوم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، قیمت نفت امروز -پنج‌شنبه- به دلیل افزایش عرضه از خاورمیانه، به روند نزولی خود ادامه داد و به سطوح قبل از بحران ایران نزدیک شد.

تا ساعت ۹:۴۵ صبح به وقت مسکو، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه اوت با ۱ درصد کاهش به ۶۹.۶۴ دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت نفت خام برنت برای همان ماه با ۱.۳۸ درصد کاهش به ۷۲.۷۲ دلار در هر بشکه رسید و برای اولین بار از فوریه ۲۰۲۶ به زیر ۷۳ دلار در هر بشکه رسید.

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