ترامپ: اردوغان در آستانه ورود به جنگ ایران بود؛ از او خواستم کنار بماند
رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه ترکیه در مقطعی در آستانه ورود به جنگ در کنار ایران قرار داشت، مدعی شد که با درخواست مستقیم او، رجب طیب اردوغان از پیوستن به این درگیری خودداری کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی تازه مدعی شد که ترکیه در جریان جنگ اخیر، گزینهای بالقوه برای ورود به درگیری در کنار ایران بوده است، اما با مداخله مستقیم وی، آنکارا از ورود به میدان نبرد خودداری کرده است.
ترامپ، روز چهارشنبه در دیدار با مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در کاخ سفید گفت که احتمال داشت رجب طیب اردوغان در این جنگ «در سمت ایران» قرار گیرد. وی مدعی شد که شخصا از رئیسجمهور ترکیه خواسته است خارج از این تقابل باقی بماند و اردوغان نیز این درخواست را پذیرفته است.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به درخواستهای نظامی آنکارا، اعلام کرد که احتمالا اقدامی انجام خواهد داد که رضایت ترکیه را جلب کند. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موافقت واشنگتن با فروش جنگندههای نسل پنجم «اف-۳۵» و همچنین موتورهای مورد نیاز جنگنده بومی ترکیه مطرح شد.
ترامپ در ادامه با تمجید از اردوغان، او را «دوستی نزدیک» خواند و گفت که رئیسجمهور ترکیه از رهبری قدرتمند برخوردار است و ارتشی بزرگ را هدایت میکند.
وی همچنین از تصمیم خود برای شرکت در اجلاس آتی ناتو در آنکارا خبر داد و تأکید کرد که حضورش در این نشست، بیش از هر چیز به دلیل احترام به اردوغان است.
ترامپ گفت: «اگر این اجلاس در ترکیه برگزار نمیشد و اردوغان از من دعوت نمیکرد، احتمالاً در آن شرکت نمیکردم.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که آنکارا میزبان نشست سران ناتو در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ خواهد بود؛ نشستی که در شرایط تداوم تنشهای منطقهای و تحولات امنیتی گسترده برگزار میشود.
در همین دیدار، مارک روته نیز با حمایت از عملکرد دولت آمریکا در جنگ اخیر با ایران، مدعی شد که این درگیری به تضعیف توانمندیهای تهران منجر شده است. دبیرکل ناتو همچنین در دفاع از نقش کشورهای اروپایی عضو این ائتلاف اعلام کرد که هزاران پرواز نظامی آمریکا در جریان عملیات اخیر از پایگاههای مستقر در اروپا انجام شده است.