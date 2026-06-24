نشست محرمانه امان؛ طرح سعودی برای مهار نفوذ ایران پس از توافق با آمریکا
یک رسانه فرامنطقهای از رایزنیهای پشت درهای بسته وزیران خارجه عرب در اامان خبر داد؛ نشستی که در آن، نگرانی از افزایش نفوذ و قدرت منطقهای ایران پس از هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، به محور اصلی گفتوگوها تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رأی الیوم، نشست مشورتی وزیران خارجه کشورهای عربی در امان، پایتخت اردن، با محوریت بررسی پیامدهای احتمالی هرگونه توافق راهبردی آینده میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برگزار شده است.
یک منبع دیپلماتیک آگاه در این باره مدعی شد که یکی از دغدغههای مطرحشده در این نشست، جلوگیری از آن بوده که کشورهای عربی هزینه توافقات احتمالی میان تهران و واشنگتن را بپردازند.
بر اساس این گزارش، در جریان مذاکرات پشت درهای بسته، چندین پیشنهاد و سند کاری مورد بحث قرار گرفته که از جمله آنها، طرحی منتسب به عربستان سعودی برای تقویت بازدارندگی راهبردی کشورهای عربی در شرایط پس از هرگونه تفاهم احتمالی با ایران بوده است.
این منبع همچنین مدعی شد که شرکتکنندگان درباره راهکارهای اجرای پروژههای مشترک اقتصادی و زیرساختی میان کشورهای عربی با هدف کاهش وابستگی به نفوذ ایران در گذرگاههای راهبردی منطقه از جمله تنگه هرمز و بابالمندب گفتوگو کردهاند.
گفته میشود این مباحث در فضایی صریح و به دور از رسانهها مطرح شده است؛ موضوعی که پیشتر نیز از سوی ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، مورد اشاره قرار گرفته بود.