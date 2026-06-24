خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست محرمانه امان؛ طرح سعودی برای مهار نفوذ ایران پس از توافق با آمریکا

نشست محرمانه امان؛ طرح سعودی برای مهار نفوذ ایران پس از توافق با آمریکا
کد خبر : 1804002
لینک کوتاه کپی شد.

یک رسانه فرامنطقه‌ای از رایزنی‌های پشت درهای بسته وزیران خارجه عرب در اامان خبر داد؛ نشستی که در آن، نگرانی از افزایش نفوذ و قدرت منطقه‌ای ایران پس از هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، به محور اصلی گفت‌وگوها تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رأی الیوم، نشست مشورتی وزیران خارجه کشورهای عربی در امان، پایتخت اردن، با محوریت بررسی پیامدهای احتمالی هرگونه توافق راهبردی آینده میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برگزار شده است.

یک منبع دیپلماتیک آگاه در این باره مدعی شد که یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست، جلوگیری از آن بوده که کشورهای عربی هزینه توافقات احتمالی میان تهران و واشنگتن را بپردازند.

بر اساس این گزارش، در جریان مذاکرات پشت درهای بسته، چندین پیشنهاد و سند کاری مورد بحث قرار گرفته که از جمله آنها، طرحی منتسب به عربستان سعودی برای تقویت بازدارندگی راهبردی کشورهای عربی در شرایط پس از هرگونه تفاهم احتمالی با ایران بوده است.

این منبع همچنین مدعی شد که شرکت‌کنندگان درباره راهکارهای اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی و زیرساختی میان کشورهای عربی با هدف کاهش وابستگی به نفوذ ایران در گذرگاه‌های راهبردی منطقه از جمله تنگه هرمز و باب‌المندب گفت‌وگو کرده‌اند.

گفته می‌شود این مباحث در فضایی صریح و به دور از رسانه‌ها مطرح شده است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز از سوی ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، مورد اشاره قرار گرفته بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی