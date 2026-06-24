به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که گفت‌وگوها میان ایران و امریکا در حال حاضر بر موضوعاتی چون برنامه هسته‌ای ایران متمرکز است.

وزیر امور خارجه پاکستان گفت: ‌«مذاکرات بین واشنگتن و تهران در حال حاضر بر برنامه هسته‌ای، دارایی‌های ایران و لبنان متمرکز است.»

وی افزود: ‌«هیچ هزینه یا مجوز ترانزیتی برای تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.»

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