پاکستان:
هیچ هزینه یا مجوز ترانزیتی برای تنگه هرمز وجود نخواهد داشت
وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که گفتوگوها میان ایران و امریکا در حال حاضر بر موضوعاتی چون برنامه هستهای ایران متمرکز است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که گفتوگوها میان ایران و امریکا در حال حاضر بر موضوعاتی چون برنامه هستهای ایران متمرکز است.
وزیر امور خارجه پاکستان گفت: «مذاکرات بین واشنگتن و تهران در حال حاضر بر برنامه هستهای، داراییهای ایران و لبنان متمرکز است.»
وی افزود: «هیچ هزینه یا مجوز ترانزیتی برای تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.»