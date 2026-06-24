به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، اظهار داشت که امنیت جهانی اکنون در حال فرسایش است و تنها بازدارندگی هسته‌ای است که جهان را از جنگ جهانی محافظت می‌کند.

وی در دوازدهمین مجمع علمی و کارشناسی بین‌المللی پریماکوف ریدینگز گفت: «اکنون‌ از نظر بسیاری از پارامترها در حال فرسایش است. در واقع، ما هیچ چیز دیگری در جهان به جز بازدارندگی هسته‌ای نداریم. این تنها چیزی است که جهان را از یک جنگ جهانی محافظت می‌کند.»

سخنگوی کرملین تأکید کرد که در عین حال، تمکین هسته‌ای «مانع از درگیری‌های منطقه‌ای نمی‌شود، که متأسفانه پتانسیل آن رو به افزایش است.»

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