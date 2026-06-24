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نگرانی سه کشور اروپایی از فعالیت دریایی چین اطراف تایوان

نگرانی سه کشور اروپایی از فعالیت دریایی چین اطراف تایوان
کد خبر : 1803916
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انگلیس، فرانسه و آلمان نسبت به فعالیت‌های دریایی چین اطراف تایوان ابراز نگرانی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، انگلیس، فرانسه و آلمان امروز -چهارشنبه- در مورد فعالیت‌های اخیر چین در سواحل شرقی تایوان، جایی که این کشور گشت‌های گارد ساحلی مستقر کرده است، هشدار دادند و این فعالیت‌ها را تهدید برای ثبات منطقه‌ای و آزادی ناوبری دانستند.

سفارتخانه‌های بالفعل انگلیس، فرانسه و آلمان در تایپه در یک بیانیه مشترک نادر اعلام کردند: «ما با نگرانی فعالیت‌های جدید چین در آب‌های شرق تایوان را مشاهده کردیم».

در این بیانیه اعلام شد: «این اقدامات ثبات منطقه‌ای و آزادی ناوبری و ایمنی کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند. ما مخالفت خود را با هرگونه تغییر یکجانبه در وضع موجود، به ویژه با تهدید یا استفاده از زور یا اجبار، تکرار می‌کنیم».

در بیانیه این سه کشور افزوده شد: «تضمین و احترام به همه حقوق و آزادی‌های ناوبری و ایمنی دریانوردان و کشتی‌ها امری اساسی است».

 

 

 

 

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