خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عمان از ایجاد کریدور ترانزیتی تحت حمایت سازمان بین‌المللی دریانوردی در تنگه هرمز خبر داد

عمان از ایجاد کریدور ترانزیتی تحت حمایت سازمان بین‌المللی دریانوردی در تنگه هرمز خبر داد
کد خبر : 1803905
لینک کوتاه کپی شد.

عمان اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی دریانوردی ‌وابسته به سازمان ملل متحد برای ایجاد یک کریدور ترانزیت موقت برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، همکاری می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ عمان اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی دریانوردی ‌وابسته به سازمان ملل متحد برای ایجاد یک کریدور ترانزیت موقت برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، همکاری می‌کند.

مرکز امنیت دریایی عمان در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که این کریدور مطابق با تعهد عمان به قوانین بین‌المللی و تضمین ناوبری رایگان در تنگه است.

این مرکز اعلام کرد که کشتی‌هایی که از این کریدور استفاده می‌کنند باید با سازمان بین‌المللی دریانوردی هماهنگ باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی