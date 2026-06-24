به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ عمان اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی دریانوردی ‌وابسته به سازمان ملل متحد برای ایجاد یک کریدور ترانزیت موقت برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، همکاری می‌کند.

مرکز امنیت دریایی عمان در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که این کریدور مطابق با تعهد عمان به قوانین بین‌المللی و تضمین ناوبری رایگان در تنگه است.

این مرکز اعلام کرد که کشتی‌هایی که از این کریدور استفاده می‌کنند باید با سازمان بین‌المللی دریانوردی هماهنگ باشند.

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