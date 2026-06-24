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کمیسیون سازمان ملل:

اسرائیل با هدف قرار دادن کودکان فلسطینی به نسل‌کشی ادامه می‌دهد

اسرائیل با هدف قرار دادن کودکان فلسطینی به نسل‌کشی ادامه می‌دهد
کد خبر : 1803890
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یک کمیسیون سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن کودکان فلسطینی به نسل کشی ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک کمیسیون سازمان ملل متحد روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که مقامات و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن عمدی کودکان در غزه و انجام جنایات جنگی علیه کودکان در کرانه باختری اشغالی، همچنان به ارتکاب نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی علیه فلسطینیان ادامه می‌دهند.

کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین در گزارش جدیدی اعلام کرد که مقیاس و ماهیت سیستماتیک عملیات نظامی رژیم صهیونیستی منجر به شهادت، جراحت و آسیب‌های بی‌سابقه در میان کودکان فلسطینی شده است.

این کمیسیون اعلام کرد شواهدی یافته است که نشان می‌دهد کودکان فلسطینی عمدا توسط نیروهای اشغالگر هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند و هدف قرار دادن کودکان را یکی از عناصر کلیدی در اثبات نیت نسل‌کشی توصیف کرد.

 

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