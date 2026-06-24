به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک کمیسیون سازمان ملل متحد روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که مقامات و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن عمدی کودکان در غزه و انجام جنایات جنگی علیه کودکان در کرانه باختری اشغالی، همچنان به ارتکاب نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی علیه فلسطینیان ادامه می‌دهند.

کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین در گزارش جدیدی اعلام کرد که مقیاس و ماهیت سیستماتیک عملیات نظامی رژیم صهیونیستی منجر به شهادت، جراحت و آسیب‌های بی‌سابقه در میان کودکان فلسطینی شده است.

این کمیسیون اعلام کرد شواهدی یافته است که نشان می‌دهد کودکان فلسطینی عمدا توسط نیروهای اشغالگر هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند و هدف قرار دادن کودکان را یکی از عناصر کلیدی در اثبات نیت نسل‌کشی توصیف کرد.

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