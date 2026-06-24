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۷ کشته و زخمی در حملات اوکراین به منطقه بلگورود

۷ کشته و زخمی در حملات اوکراین به منطقه بلگورود
کد خبر : 1803862
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حملات نیروهای مسلح اوکراین به منطقه بللگورود ۱ کشته و ۶ زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر شوایف»، فرماندار موقت بلگورود، در کانال خود در پلتفرم مکس نوشت که نیروهای اوکراینی طی روز گذشته حدود ۸۰ بار به منطقه مرزی بلگورود روسیه حمله کردند که منجر به کشته شدن یک و زخمی شدن شش نفر دیگر شد.

وی افزود: «طی شبانه روز گذشته، نیروهای اوکراینی ۷۵ بار به منطقه بلگورود حمله کردند. متاسفانه، یک غیرنظامی در منطقه ویدلوکا در نتیجه حمله دشمن کشته شد».

وی همچنین افزود: «شش نفر در مناطق والوئیکی، ویدلوکا، گرایورون، راکیتنویه و شبکینو زخمی شدند. یکی از آنها در حال حاضر تحت مراقبت‌های سرپایی است«

 

 

 

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