پاکستان: مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا هفته آینده از سر گرفته خواهد شد
پاکستان از تداوم مذاکرات فنی ایران و آمریکا طی هفته آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پاکستان از تداوم مذاکرات فنی ایران و آمریکا طی هفته آینده خبر داد.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که مذاکرات فنی در سطح کارشناسی میان ایران و آمریکا، با میانجیگری پاکستان و قطر، هفته آینده از سر گرفته خواهد شد.
به گفته سخنگوی این وزارتخانه، رایزنیها با طرفهای ایرانی و آمریکایی برای اجرای مؤثر تفاهمنامه ادامه دارد و توافق شامل ایجاد خط ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات است.