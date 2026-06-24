پاکستان:‌ مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا هفته آینده از سر گرفته خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پاکستان‌ از تداوم مذاکرات فنی ایران و آمریکا طی هفته آینده خبر داد.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که مذاکرات فنی در سطح کارشناسی میان ایران و آمریکا، با میانجی‌گری پاکستان و قطر، هفته آینده از سر گرفته خواهد شد.

به گفته سخنگوی این وزارتخانه، رایزنی‌ها با طرف‌های ایرانی و آمریکایی برای اجرای مؤثر تفاهم‌نامه ادامه دارد و توافق شامل ایجاد خط ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات است.





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