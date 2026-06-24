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بازداشت دو تبعه چینی در ژاپن به اتهام قاچاق

بازداشت دو تبعه چینی در ژاپن به اتهام قاچاق
کد خبر : 1803858
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رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که دو تبعه این کشور در چین به اتهام قاچاق بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های ژاپنی امروز -چهارشنبه- گزارش دادند که دو تبعه ژاپنی در چین به اتهام قاچاق اقلام ممنوعه برای واردات یا صادرات بازداشت شده‌اند.

به گزارش کیودو ، این کارمندان در ماه مه به اتهام تلاش برای انتقال محصولات مرتبط با عناصر خاکی کمیاب به خارج از چین، که پکن کنترل صادرات آنها را تشدید کرده است، بازداشت شدند.

دولت ژاپن تایید کرد که این دو تبعه در ۱۸ و ۲۵ مه در شمال شرقی چین، بازداشت شدند.

مقامات به دلیل نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، جزئیات بیشتری در این باره  فاش نکردند.

«مینورو کیهارا»، دبیر ارشد کابینه ژاپن، گفت که دفاتر کنسولی این کشور در شنیانگ و دالیان مطلع شده‌اند و در حال ارائه کمک هستند و افزود که هر دو نفر در وضعیت پایداری قرار دارند.

 

 

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