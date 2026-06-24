گروسی: بازرسان آژانس دیر یا زود از ایران بازدید خواهند کرد
کد خبر : 1803845
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت که بازرسان این آژانس در نهایت از سایتهای غنیسازی هستهای ایران بازرسی خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت که بازرسان این آژانس در نهایت از سایتهای غنیسازی هستهای ایران بازرسی خواهند کرد.
گروسی در توکیو به خبرنگاران گفت: «چه این اتفاق پسفردا بیفتد، چه یک هفته دیگر یا ده روز دیگر، مهم است، اما ضروری نیست.»
وی افزود: »این اتفاق خواهد افتاد.»