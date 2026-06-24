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یک نظر سنجی نشان داد:

مخالفت نیمی از آمریکایی‌ها با جنگ علیه ایران

مخالفت نیمی از آمریکایی‌ها با جنگ علیه ایران
کد خبر : 1803827
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یک نظرسنجی نشان داد که نیمی از مردم آمریکا مخالف جنگ این کشور علیه ایران هستند‌.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک نظرسنجی نشان داد که نیمی از مردم آمریکا مخالف جنگ این کشور علیه ایران هستند‌. 

 نظرسنجی رویترز/ایپسوس، خشم عمومی فزاینده‌ای را در ایالات متحده نسبت به جنگ با ایران نشان داد، به طوری که نیمی از پاسخ‌دهندگان آن را غیرضروری دانستند، در حالی که ۲۴ درصد آن را موجه دانستند.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس از ۱۲۶۲ بزرگسال در سراسر ایالات متحده انجام شد و نشان داد که ۵۰ درصد معتقدند که این جنگ ارزش شروع  را نداشت، در حالی که تنها ۲۴ درصد نظر دیگری داشتند. 

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