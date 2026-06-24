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اسرائیل در حال بررسی عقب‌نشینی از برخی مناطقی جنوبی به نفع ارتش لبنان

اسرائیل در حال بررسی عقب‌نشینی از برخی مناطقی جنوبی به نفع ارتش لبنان
کد خبر : 1803810
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رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند ارتش این رژیم در حال بررسی عقب‌نشینی از مناطق محدودی در جنوب لبنان است؛ اقدامی که قرار است با استقرار نیروهای ارتش لبنان در این مناطق همراه شود.

 به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شبکه «رادیو ارتش اسرائیل» اعلام کرده است که ارتش این رژیم در حال آماده‌سازی برای عقب‌نشینی محدود از برخی مناطق جنوب لبنان است تا نیروهای ارتش لبنان جایگزین آن‌ها شوند. هدف از این اقدام، بررسی میزان توان ارتش لبنان در جلوگیری از بازگشت و نفوذ حزب‌الله به این مناطق عنوان شده است.

این گزارش‌ها حاکی است ارتش اسرائیل در چارچوب یک روند تدریجی، در حال کاهش حضور زمینی خود در جنوب لبنان است؛ اقدامی که بر اساس ارزیابی‌ها پس از تکمیل بخش عمده عملیات تهاجمی صورت می‌گیرد و گفته می‌شود تحت فشارهای آمریکا نیز قرار دارد تا زمینه برای استقرار نیروهای لبنانی فراهم شود.

همچنین روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده است که فرماندهی ارتش این رژیم دستوراتی جدید صادر کرده که بر اساس آن، عملیات نظامی در لبنان به حالت دفاعی محدود شده است. در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی از تصمیم برای عقب‌نشینی یگان‌های آماده‌باش از شمال فلسطین اشغالی پس از برقراری آتش‌بس با لبنان خبر داده‌اند.

در همین حال، منابع لبنانی اعلام کرده‌اند که در جنوب این کشور، در پی حملات اسرائیل، دو نفر کشته شده‌اند؛ این نخستین گزارش از تلفات در لبنان طی روزهای اخیر عنوان شده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که آتش‌بس شکننده میان رژیم صهیونیستی و لبنان در چارچوب روندهای سیاسی و مذاکرات منطقه‌ای، از جمله گفت‌وگوهای مرتبط با پرونده ایران، همچنان برقرار است.

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