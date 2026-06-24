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پیش‌بینی‌های منتسب به «بابا وانگا» درباره ۲۰۲۶؛ از ترور پوتین تا تنش در اروپا

پیش‌بینی‌های منتسب به «بابا وانگا» درباره ۲۰۲۶؛ از ترور پوتین تا تنش در اروپا
کد خبر : 1803805
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گزارش‌هایی درباره پیش‌بینی‌های منتسب به «بابا وانگا»، پیشگوی نابینای بلغاری که برخی او را مرتبط با پیش‌بینی رخدادهای مهم جهانی از جمله حادثه ۱۱ سپتامبر می‌دانند، بار دیگر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از یاهونیوز، در فهرست پیش‌بینی‌های منسوب به «بابا وانگا» برای سال ۲۰۲۶، به احتمال وقوع تحولات مهمی از جمله ترور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و همچنین افزایش تنش‌ها یا درگیری‌های گسترده در اروپا اشاره شده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که بابا وانگا بیش از دو دهه پیش درگذشته است و پیش‌بینی‌های منتشرشده به نام او عمدتاً بر اساس روایت‌های غیررسمی و نقل‌قول‌های تأییدنشده شکل گرفته‌اند.

با این حال، هر ساله با انتشار فهرست‌هایی از پیش‌بینی‌های منتسب به این چهره، موجی از توجه عمومی و بحث در فضای مجازی ایجاد می‌شود و برخی کاربران آن‌ها را به رویدادهای جهانی پیوند می‌زنند.

کارشناسان اما تأکید می‌کنند این‌گونه پیشگویی‌ها فاقد پشتوانه علمی بوده و بیشتر در چارچوب روایت‌های عامه‌پسند و محتوای رسانه‌ای منتشر می‌شوند.

 

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