به گزارش ایلنا به نقل از یاهونیوز، در فهرست پیش‌بینی‌های منسوب به «بابا وانگا» برای سال ۲۰۲۶، به احتمال وقوع تحولات مهمی از جمله ترور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و همچنین افزایش تنش‌ها یا درگیری‌های گسترده در اروپا اشاره شده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که بابا وانگا بیش از دو دهه پیش درگذشته است و پیش‌بینی‌های منتشرشده به نام او عمدتاً بر اساس روایت‌های غیررسمی و نقل‌قول‌های تأییدنشده شکل گرفته‌اند.

با این حال، هر ساله با انتشار فهرست‌هایی از پیش‌بینی‌های منتسب به این چهره، موجی از توجه عمومی و بحث در فضای مجازی ایجاد می‌شود و برخی کاربران آن‌ها را به رویدادهای جهانی پیوند می‌زنند.

کارشناسان اما تأکید می‌کنند این‌گونه پیشگویی‌ها فاقد پشتوانه علمی بوده و بیشتر در چارچوب روایت‌های عامه‌پسند و محتوای رسانه‌ای منتشر می‌شوند.

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