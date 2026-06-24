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دانمارک حضور نظامی خود در گرینلند را تقویت می‌کند

دانمارک حضور نظامی خود در گرینلند را تقویت می‌کند
کد خبر : 1803792
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دولت دانمارک اعلام کرده است نیروهای وظیفه را در گرینلند، منطقه خودمختار این کشور، مستقر می‌کند؛ اقدامی که در ادامه افزایش حضور نظامی کپنهاگ در قطب شمال و در بحبوحه تنش‌های سیاسی با آمریکا انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر دفاع دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد نیروهای وظیفه را در گرینلند، منطقه خودمختار دانمارک که مورد توجه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار گرفته است، مستقر کند.

یبه بروس، در پاسخ به یک سؤال پارلمانی گفت: «در گرینلند، سربازان وظیفه در کنار نیروهای حرفه‌ای مستقر خواهند شد و در تمامی ماموریت‌ها مشارکت می‌کنند.»

پیش‌تر شبکه تلویزیونی TV2 گزارش داده بود که ارتش دانمارک از ماه سپتامبر بررسی اعزام سربازان وظیفه به گرینلند را آغاز خواهد کرد؛ اقدامی که در چارچوب تقویت حضور نظامی و در واکنش به فشارهای آمریکا انجام می‌شود.

در سال ۲۰۲۵، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، دانمارک را به بی‌توجهی نسبت به امنیت این منطقه متهم کرده بود.

همچنین در اوایل سال ۲۰۲۶، دونالد ترامپ احتمال استفاده از زور برای «تصرف» این جزیره قطب شمال را رد نکرد، هرچند بعدها از این موضع عقب‌نشینی کرد.

پس از جنگ اوکراین، دانمارک مدت خدمت سربازی را به ۱۱ ماه افزایش داد و دامنه آن را به زنان نیز گسترش داد.

وزیر دفاع دانمارک پیش‌تر اعلام کرده بود این اقدام با هدف آموزش بهتر نیروهای وظیفه و ارتقای توان عملیاتی ارتش انجام می‌شود.

با این حال، هنوز زمان دقیق استقرار نیروها، تعداد آن‌ها و نوع مأموریت‌هایشان اعلام نشده است.

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