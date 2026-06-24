ترامپ از جنجال «پاهای متورم» عصبانی شد!+‌ عکس

به گزارش ایلنا به نقل از یاهو نیوز، در کتابی تازه آمده است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از انتشار گزارش‌ها و تصاویر مرتبط با وضعیت جسمی خود، از جمله تورم مچ پاها، به شدت ناراحت شده و در جلسه‌ای در کاخ سفید واکنش تندی نشان داده است.

این موضوع در کتاب «تغییر رژیم: درون ریاست‌جمهوری امپراتوری‌گونه دونالد ترامپ» مطرح شده که توسط دو خبرنگار نیویورک‌تایمز، مگی هابرمن و جاناتان سوان، نوشته شده است.

در این کتاب آمده است که ترامپ ۸۰ ساله، نسبت به برخی گزارش‌های رسانه‌ای درباره وضعیت جسمانی‌اش حساسیت نشان داده و همین مسئله در فضای داخلی کاخ سفید نیز بازتاب داشته است.

نویسندگان همچنین مدعی شده‌اند که برخی از کارکنان کاخ سفید در گفت‌وگوهای غیررسمی، برای نخستین‌بار از مشاهده نشانه‌های پیری در رئیس‌جمهور سخن گفته‌اند.

با این حال، در بخش دیگری از کتاب تأکید شده است که ترامپ همچنان برنامه کاری فشرده و فعالی دارد؛ از تماس‌های کاری در ساعات غیرمعمول گرفته تا فعالیت گسترده در شبکه اجتماعی و سفرهای متعدد.

در عین حال، نویسندگان اشاره کرده‌اند که با وجود تأکید ترامپ و پزشکان معالجش بر وضعیت مطلوب جسمی، برخی نشانه‌های فرسودگی طبیعی سن در او قابل مشاهده است؛ موضوعی که به گفته آن‌ها در محافل داخلی دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

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