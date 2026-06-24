به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، امروز- چهارشنبه- در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد: ایران در «وضعیتی بحرانی و در آستانه فروپاشی قرار دارد و آماده ارائه تقریبا هر امتیازی است و در عین حال احترام زیادی برای آمریکا و رئیس‌جمهور آن قائل است».

وی با انتقاد از مصوبه اخیر سنای آمریکا درباره قانون اختیارات جنگی، این اقدام را «بی‌فایده و در زمان نامناسب» توصیف کرد و مدعی شد این تصمیم پیام اشتباهی به تهران ارسال کرده و نشان می‌دهد که واشنگتن از سیاست‌های دولت او حمایت کامل ندارد؛ موضوعی که به گفته او در عمل به «کمک به دشمن» منجر می‌شود.

ترامپ همچنین از چهار سناتور جمهوری‌خواه که به همراه دموکرات‌ها به این طرح رأی داده‌اند انتقاد کرد و گفت این افراد اجرای سیاست‌های او را دشوار می‌کنند، با این حال تأکید کرد که «در نهایت، به هر شکل ممکن مأموریت خود را پیش خواهد برد».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنا با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف، طرحی را برای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران تصویب کرده است؛ اقدامی که بازتابی از افزایش نگرانی حتی در میان برخی جمهوری‌خواهان نسبت به ادامه جنگی است که از ۲۸ فوریه آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، هرچند این مصوبه از حمایت بخشی از دو حزب برخوردار است، اما پیامدهای اجرایی آن همچنان نامشخص ارزیابی می‌شود و برخی کارشناسان آن را بیشتر اقدامی سیاسی و نمادین می‌دانند.

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