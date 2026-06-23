به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رافائل گروسی، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ان‌اچ‌کی- رسانه عمومی ژاپن- با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، گفت این بازرسی‌ها هرچه سریع‌تر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی ۶۰ روزه در نظر گرفته است و فرصت زیادی برای از دست دادن وجود ندارد.

او مدعی شد آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به‌طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند.

مدیرکل آژانس در ادامه ادعاهایش گفت: برخی از مراکز نگهداری این مواد در حملات اخیر آسیب دیده یا تا حدی تخریب شده‌اند و ممکن است آژانس ناچار شود نحوه دسترسی به این مواد را بررسی کند.

او افزود آژانس به‌زودی با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگو خواهد کرد تا زمان‌بندی و جزئیات اجرای بازرسی‌ها مشخص شود.

پیشتر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ظهر سه‌شنبه در تروث‌سوشال مدعی شده بود جمهوری اسلامی «به‌طور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در آینده» موافقت کرده است.

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