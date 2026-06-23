خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای گروسی:‌ آژانس به‌زودی بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران را آغاز می‌کند

ادعای گروسی:‌ آژانس به‌زودی بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران را آغاز می‌کند
کد خبر : 1803764
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد بازرسی از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌زودی آغاز خواهد شد و اولویت اصلی، تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رافائل گروسی، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ان‌اچ‌کی- رسانه عمومی ژاپن- با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، گفت این بازرسی‌ها هرچه سریع‌تر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی ۶۰ روزه در نظر گرفته است و فرصت زیادی برای از دست دادن وجود ندارد.

او مدعی شد آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به‌طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند.

مدیرکل آژانس در ادامه ادعاهایش گفت: برخی از مراکز نگهداری این مواد در حملات اخیر آسیب دیده یا تا حدی تخریب شده‌اند و ممکن است آژانس ناچار شود نحوه دسترسی به این مواد را بررسی کند.

او افزود آژانس به‌زودی با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگو خواهد کرد تا زمان‌بندی و جزئیات اجرای بازرسی‌ها مشخص شود.

پیشتر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ظهر سه‌شنبه در تروث‌سوشال مدعی شده بود جمهوری اسلامی «به‌طور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت بسیار طولانی در آینده» موافقت کرده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی