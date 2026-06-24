شکاف در واشنگتن؛ سنا طرح توقف جنگ با ایران را تصویب کرد
سنای آمریکا با وجود اکثریت جمهوریخواه، به طرحی رأی مثبت داد که خواستار توقف عملیات نظامی این کشور علیه ایران است؛ اقدامی که همزمان با تلاشهای دولت دونالد ترامپ برای پیشبرد توافق صلح با تهران، نشانهای از افزایش اختلافات سیاسی در واشنگتن تلقی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این طرح روز سهشنبه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف به تصویب رسید؛ مصوبهای که پیشتر نیز از سد مجلس نمایندگان آمریکا عبور کرده بود.
بر اساس این گزارش، رأیگیری اخیر نشاندهنده نگرانی فزاینده حتی در میان برخی جمهوریخواهان نزدیک به ترامپ نسبت به ادامه جنگی است که از ۲۸ فوریه آغاز شده و در داخل آمریکا با مخالفتها و انتقادهایی روبهرو است.
در این رأیگیری، تمامی دموکراتها بهجز یک نفر از طرح حمایت کردند و چهار سناتور جمهوریخواه نیز به آنان پیوستند، در حالی که دو جمهوریخواه دیگر از رأی دادن خودداری کردند.
این مصوبه دولت آمریکا را به پایان دادن به درگیری نظامی با ایران و خروج نیروهای آمریکایی از عملیاتهای جنگی ملزم میکند؛ هرچند کارشناسان معتقدند اثر عملی آن محدود و بیشتر سیاسی است.
بر اساس قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳، چنین مصوباتی برای اجرا نیاز به امضای رئیسجمهور ندارند، اما کاخ سفید این طرح را غیرقانونی و غیرالزامآور دانسته است.
در مقابل، شماری از حقوقدانان آمریکایی میگویند اختلاف میان کنگره و دولت درباره اختیارات جنگی همچنان ادامه دارد و احتمال دارد این موضوع در نهایت به دادگاه کشیده شود.