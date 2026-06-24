هیأت لبنانی از گرفتن عکس مشترک با اعضای هیأت اسرائیلی خودداری کرد
در جریان دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن، اعضای هیأت نظامی لبنان از حضور در عکس مشترک با طرف اسرائیلی خودداری کردند؛ اقدامی که رسانههای اسرائیلی آن را نشانه تداوم حساسیتهای سیاسی بیروت در قبال هرگونه ارتباط علنی با تلآویو دانستهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، رسانههای عبری گزارش دادند که در حاشیه نشستهای اخیر لبنان و اسرائیل در واشنگتن، شماری از افسران لبنانی حاضر نشدند در عکس یادگاری مشترک با اعضای هیأت اسرائیلی شرکت کنند.
در تصویری که از این نشست منتشر شده، صندلیهای خالی در محل استقرار هیأت لبنانی دیده میشود، در حالی که اعضای هیأت اسرائیلی بهطور کامل در عکس حضور دارند.
دور تازه گفتوگوهای لبنان و اسرائیل از روز سهشنبه با میانجیگری آمریکا آغاز شده است. این مذاکرات در سطوح سیاسی و نظامی دنبال میشود و واشنگتن تلاش دارد از طریق آن زمینه دستیابی به توافقی پایدار برای کاهش تنشها و تأمین امنیت در مرزهای دو طرف را فراهم کند.
این مذاکرات در حالی برگزار میشود که آتشبس میان لبنان و اسرائیل همچنان شکننده است و تنشهای میدانی و درگیریهای پراکنده، نگرانیها درباره سرنوشت این روند را افزایش داده است.
ناظران معتقدند خودداری اعضای هیأت لبنانی از حضور در عکس مشترک، بیش از آنکه جنبه تشریفاتی داشته باشد، پیامی سیاسی در خود دارد؛ پیامی که نشان میدهد بیروت همچنان در برابر هر اقدامی که بتواند بهعنوان عادیسازی روابط با اسرائیل تعبیر شود، محتاطانه عمل میکند.