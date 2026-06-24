به گزارش ایلنا، خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی، امروز- چهارشنبه- گزارش داد که کیم جونگ اون این اظهارات را در مراسم آغاز به کار ناوشکن «چوی هیون» در شهر بندری نامپو مطرح کرده است. این شناور یکی از دو ناوشکن پنج‌هزار تنی است که کره‌شمالی سال گذشته به ناوگان دریایی خود ملحق کرد.

رهبر کره‌شمالی در این مراسم تاکید کرد که روند تجهیز نیروی دریایی به سلاح‌های هسته‌ای مطابق جدول زمانی تعیین‌شده پیش می‌رود و این اقدام بخشی از راهبرد کلان این کشور برای حفظ آمادگی نیروهای هسته‌ای در مأموریت‌های مختلف به شمار می‌رود.

کیم گفت: «این یک مسیر راهبردی بسیار مهم است؛ زیرا به ما امکان می‌دهد توان هسته‌ای کشور را برای انجام عملیات‌های متنوع و مؤثر در بالاترین سطح آمادگی حفظ کنیم.»

پیونگ‌یانگ پیش‌تر اعلام کرده بود که ناوشکن «چوی هیون» به پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین تسلیحات مجهز شده است. کیم جونگ اون نیز در ماه‌های اخیر چندین بار از این شناور و دیگر کشتی‌های هم‌رده آن بازدید کرده و بر آزمایش‌های تسلیحاتی مرتبط با آنها نظارت داشته است؛ از جمله آزمایش یک موشک کروز که در ماه آوریل از ناوشکن «چوی هیون» شلیک شد.

رهبر کره‌شمالی همچنین از برنامه‌های بلندپروازانه این کشور برای توسعه ناوگان دریایی پرده برداشت و گفت پس از ناوشکن «چوی هیون»، ناوشکن دیگری با نام «کانگ کون» به‌زودی وارد خدمت خواهد شد و پس از آن نیز ساخت و به‌کارگیری ناوهای جنگی راهبردی ۱۰ هزار تنی آغاز می‌شود.

به گفته او، کره‌شمالی قصد دارد هر سال دست‌کم دو شناور سطحی جدید در رده‌ای بالاتر از ناوشکن‌های فعلی تولید کند؛ از جمله رزم‌ناوهایی با وزن ۱۰ هزار تن.

کیم با اشاره به تحول نقش نیروی دریایی کشورش اظهار داشت: «دورانی که نیروی دریایی ما تنها مسئول دفاع از آب‌های ساحلی بود، به پایان رسیده است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رهبر کره‌شمالی در پایان نشست سه‌روزه کمیته مرکزی حزب حاکم نیز بر تقویت توان دفاعی کشور تأکید کرده و اقدامات نظامی کره جنوبی و آمریکا را عامل افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره دانسته بود. او هشدار داد که روند کنونی، منطقه را به سمت آستانه یک جنگ هسته‌ای سوق می‌دهد.

کره‌شمالی پس از شکست مذاکرات هسته‌ای میان کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹، بارها اعلام کرده که جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای را «برگشت‌ناپذیر» می‌داند و قصد عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای خود را ندارد.

پیونگ‌یانگ به دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارد. با این حال، تنش میان دو کره همچنان ادامه دارد؛ زیرا جنگ کره در سال ۱۹۵۳ با آتش‌بس پایان یافت و تاکنون هیچ معاهده صلح رسمی میان دو طرف امضا نشده است.