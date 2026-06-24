پیام تلآویو به واشنگتن؛ نتانیاهو «خط قرمز» اسرائیل در لبنان را اعلام کرد
در حالی که اختلافات داخلی در سرزمینهای اشغالی بر سر نحوه مدیریت پرونده لبنان شدت گرفته است، گزارشهای عبری از ارسال پیامی صریح از سوی تلآویو به واشنگتن خبر میدهند؛ پیامی که بر اساس آن، اسرائیل تا زمانی که حزبالله را تهدیدی علیه امنیت خود بداند، حاضر به خروج نیروهایش از جنوب لبنان نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، بحث درباره حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان بار دیگر به یکی از محورهای اختلاف در فضای سیاسی این رژیم تبدیل شده است. رسانههای عبری نوشتند: نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین و رئیس حزب «وحدت»، طی روزهای اخیر مدعی شده بود که نیروهای اسرائیلی مستقر در لبنان با محدودیتهای گستردهای مواجهاند و امکان اقدام پیشدستانه در برابر تهدیدات را ندارند.
این اظهارات واکنش تند بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، را در پی داشت. در ادامه نیز مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی دستورالعمل جدیدی به ارتش ابلاغ کردند که بر اساس آن، نیروهای اسرائیلی مجازند به هرگونه تهدیدی که متوجه آنها باشد، واکنش فوری نشان دهند.
روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داده است که هدف از این تصمیم، حفظ آزادی عمل ارتش در جنوب لبنان و در عین حال کنترل پیامدهای سیاسی تحولات میدانی است. نتانیاهو نیز با رد انتقادهای بنت تأکید کرده که ارتش اسرائیل با قاطعیت به اقدامات خود برای تأمین امنیت شهرکنشینان و نیروهای نظامی ادامه خواهد داد.
در همین حال، رسانههای عبری از ارسال پیامی مستقیم از سوی نتانیاهو به دونالد ترامپ خبر دادهاند. بر اساس این گزارش، نخستوزیر اسرائیل به رئیسجمهور آمریکا اطلاع داده که تلآویو هیچگونه طرح یا فشاری برای خروج نیروهایش از لبنان را نخواهد پذیرفت و بهتر است کاخ سفید نیز چنین مطالبهای را مطرح نکند تا زمینه اختلاف میان دو طرف فراهم نشود.
این پیام از طریق یحیئیل لیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، و همزمان با ازسرگیری گفتوگوهای لبنان و اسرائیل در آمریکا منتقل شده است. به گفته لیتر، «خط قرمز» اسرائیل روشن است؛ تا زمانی که حزبالله تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل باشد، بحث خروج نیروها از جنوب لبنان منتفی خواهد بود.
سفیر اسرائیل همچنین مدعی شده که مشکل تلآویو با دولت لبنان نیست، بلکه با حزبالله است و هرگونه توافق امنیتی باید به حذف این تهدید منجر شود. او با ابراز نگرانی از تقویت مجدد حزبالله پس از آتشبس، تأکید کرده است که اسرائیل خود را ملزم به توافقهایی که از نظرش کارایی خود را از دست دادهاند، نمیداند.
این مواضع در حالی مطرح میشود که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد و دو طرف در تلاشاند به سازوکاری برای کاهش تنش و ایجاد ترتیبات امنیتی پایدار در مرزهای مشترک دست یابند. با این حال، اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی نشان میدهد که مسئله حضور نظامی این رژیم در جنوب لبنان همچنان یکی از اصلیترین نقاط اختلاف در این گفتوگوها خواهد بود.