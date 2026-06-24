به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، کتاب «تغییر رژیم؛ روایتی از ریاست‌جمهوری اقتدارگرایانه دونالد ترامپ» نوشته «مگی هابرمن» و «جاناتان سوان» که به‌تازگی منتشر شده، روایتی از پشت‌پرده تلاش‌های دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه ارائه می‌دهد.

بر اساس این روایت، ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو که جرد کوشنر و استیو ویتکاف نیز در آن حضور داشتند، با لحنی تند خطاب به نخست‌وزیر اسرائیل گفته است: «همه از دستت خسته شده‌اند، بیبی. همه یهودیان از تو خسته شده‌اند؛ حتی همین دو یهودی حاضر در این تماس هم از تو خسته شده‌اند.»

نویسندگان کتاب همچنین از اختلافات جدی میان نزدیکان ترامپ و رژیم اسرائیل در هفته‌های منتهی به توافق سخن گفته‌اند. به ادعای آنان، پس از حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز وابسته به حماس در دوحه، جرد کوشنر و استیو ویتکاف به مقامات کاخ سفید اعلام کردند که ران درمر، مشاور ارشد نتانیاهو، درباره برنامه‌های تل‌آویو به آن‌ها اطلاعات نادرست داده است.

در بخش دیگری از کتاب آمده است که کوشنر در اوج تنش‌ها، از عملکرد تل‌آویو ابراز ناامیدی کرده و حتی در گفت‌وگویی خصوصی گفته بود: «من دیگر تسلیم شده‌ام؛ اسرائیلی‌ها دیوانه‌اند.»

با این حال، به نوشته نویسندگان، تغییر رویکرد ترکیه و افزایش فشارهای منطقه‌ای، فرصت تازه‌ای برای پیشبرد یک ابتکار سیاسی فراهم کرد. در همین چارچوب، کوشنر طرحی ۲۰ بندی را تدوین کرد که بعدها با عنوان «طرح صلح ترامپ» شناخته شد.

بر اساس این روایت، چند روز بعد و در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک، کوشنر و ویتکاف در دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر، دو گزینه را مطرح کردند: یا دوحه در افزایش انزوای اسرائیل نقش‌آفرینی کند، یا از نفوذ خود برای کشاندن تل‌آویو به میز مذاکره بهره ببرد.

در نهایت، نتانیاهو با چارچوب توافق موافقت کرد و ترامپ نیز اعلام کرد که در صورت رد توافق از سوی حماس، از ادامه عملیات نظامی اسرائیل حمایت خواهد کرد. به نوشته این کتاب، توافق نهایی در ۸ اکتبر شکل گرفت و اندکی بعد، ۲۰ گروگان زنده باقی‌مانده در غزه آزاد شدند.

نویسندگان کتاب این تحولات را نتیجه مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی، اختلافات پشت‌پرده و نارضایتی فزاینده متحدان آمریکا از نحوه مدیریت جنگ توسط نتانیاهو توصیف کرده‌اند.

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