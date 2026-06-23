بیانیه مشترک سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران
عمان و ایران اعلام کردند که تمام توافقات مربوط به تنگه هرمز باید کاملاً به حاکمیت آنها احترام بگذارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عمان و ایران اعلام کردند که تمام توافقات مربوط به تنگه هرمز باید کاملاً به حاکمیت آنها احترام بگذارد.
خبرگزاری عمان اعلام کرد که عمان و ایران اعلام کردهاند که تمام توافقات مربوط به تنگه هرمز باید کاملاً به حقوق حاکمیتی آنها احترام بگذارد.
این خبرگزاری اعلام کرد که پس از مذاکرات در مسقط، دو کشور تعهد خود را برای حفظ تنگه هرمز به عنوان یک آبراه امن و باز برای ناوبری بینالمللی تجدید کردند و بر اهمیت ادامه همکاری برای افزایش ایمنی دریایی، آزادی ناوبری و ثبات منطقهای تأکید کردند.
این خبرگزاری اعلام کرد که در جریان این دیدار آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.