بیانیه وزارت خارجه عمان در خصوص دیدار هیئت ایرانی با هیثم بن طارق
وزارت خارجه عمان در خصوص دیدار هیئت ایرانی با سلطان این کشور بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، وزارت خارجه عمان در خصوص دیدار هیئت ایرانی با سلطان این کشور بیانیهای صادر کرد.
وزارت خارجه عمان اعلام کرد که در جریان این دیدار، آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بنا به این بیانیه، سلطان عمان توضیحات هیات ایرانی را درباره روند این مذاکرات و ابعاد مختلف آن شنید و ضمن ابراز حمایت از این گفتوگوها، برای موفقیت و به ثمر رسیدن آنها آرزوی توفیق کرد تا زمینه دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز و نهایی برای همه پروندههای مورد اختلاف، بهویژه ازسرگیری و تسهیل تردد و تضمین ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، موضوع هستهای و سایر مسائل و چالشهای مرتبط، فراهم شود.