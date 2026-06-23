حزبالله: در صورت نقض آتشبس توسط اسرائیل پاسخ خواهیم داد
معاون رئیس شورای سیاسی حزبالله، هشدار داد که این گروه به هرگونه نقض آتشبس توسط اسرائیل پاسخ خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمود قماطی»، معاون رئیس شورای سیاسی حزبالله، هشدار داد که این گروه به هرگونه نقض آتشبس توسط اسرائیل پاسخ خواهد داد.
قماطی گفت که انتقام حزبالله «متناسب» خواهد بود و افزود که «بازگشت به وضعیت قبل از جنگ» که نیروهای اسرائیلی تقریباً هر روز به لبنان حمله میکردند، حتی با وجود اینکه جنگجویان این گروه آتش خود را حفظ کرده بودند، وجود نخواهد داشت.
وی افزود: «حزبالله کاملاً هوشیار است و انگشت خود را روی ماشه نگه داشته و آماده مقابله با هرگونه نقض آتشبس توسط رژیم اسرائیل است.»