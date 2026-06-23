مقام روس:
نیروهای اوکراینی حملات علیه نیروگاه هستهای زاپوروژیه را افزایش دادهاند
مقام عالیرتبه وزارت امور خارجه روسیه، گفت که نیروهای اوکراینی طی روزهای گذشته تعداد حملات پهپادی خود علیه تأسیسات نیروگاه هستهای زاپوروژیه و شهر اقماری آن، انرگودار، را افزایش دادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رودیون میروشنیک»، مقام عالیرتبه وزارت امور خارجه روسیه، گفت که نیروهای اوکراینی طی روزهای گذشته گذشته تعداد حملات پهپادی خود علیه تأسیسات نیروگاه هستهای زاپوروژیه و شهر اقماری آن، انرگودار، را افزایش دادهاند.
وی گفت: «پهپادها کارگران بخش تعمیرات زاپوروژیه در انرگودار را هدف قرار دادند. این کارمندان، پرسنل اصلی مسئول عملیات ایمن راکتورها هستند. این حمله منجر به کشته شدن یک کارمند در محل و زخمی شدن شدید دیگری شد.»
میروشنیک افزود که نیروهای اوکراینی اواخر این هفته حمله پهپادی گستردهای را علیه بخش حمل و نقل نیروگاه زاپوروژیه آغاز کردند.