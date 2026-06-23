خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام روس:

نیروهای اوکراینی حملات علیه نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه‌ را افزایش داده‌اند

نیروهای اوکراینی حملات علیه نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه‌ را افزایش داده‌اند
کد خبر : 1803302
لینک کوتاه کپی شد.

مقام عالی‌رتبه وزارت امور خارجه روسیه، ‌‌گفت که نیروهای اوکراینی طی روزهای گذشته تعداد حملات پهپادی خود علیه تأسیسات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه‌ و شهر اقماری آن، انرگودار، را افزایش داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ‌«رودیون میروشنیک»، مقام عالی‌رتبه وزارت امور خارجه روسیه، ‌‌گفت که نیروهای اوکراینی طی روزهای گذشته گذشته تعداد حملات پهپادی خود علیه تأسیسات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه‌ و شهر اقماری آن، انرگودار، را افزایش داده‌اند.

وی گفت: «پهپادها کارگران بخش تعمیرات زاپوروژیه‌ در انرگودار را هدف قرار دادند. این کارمندان، پرسنل اصلی مسئول عملیات ایمن راکتورها هستند. این حمله منجر به کشته شدن یک کارمند در محل و زخمی شدن شدید دیگری شد.»

میروشنیک افزود که نیروهای اوکراینی اواخر این هفته حمله پهپادی گسترده‌ای را علیه بخش حمل و نقل نیروگاه زاپوروژیه‌ آغاز کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی