انتقاد ترامپ از سیاستهای انرژی دولت استارمر
رئیس جمهور آمریکا به شدت از سیاست انرژی دولت نخست وزیر مستعفی بریتانیا، انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، به شدت از سیاست انرژی دولت «کییر استارمر»، نخست وزیر مستعفی بریتانیا، انتقاد کرد.
ترامپ گفت که مستقیماً به استارمر گفته است که با توجه به اینکه بریتانیا دارای ذخایر نفتی وسیع و دست نخورده در دریای شمال است، با تمرکز بریتانیا بر انرژی بادی مخالف است.
وی خاطرنشان کرد که بریتانیا بخش قابل توجهی از انرژی خود را از نروژ وارد میکند که نفت خود را نیز از دریای شمال استخراج میکند و اظهار داشت که بخش بریتانیایی دریا «حتی از بخش نروژی غنیتر است»، اما لندن به دلیل نگرانیهای زیستمحیطی در توسعه آن مردد است.
ترامپ افزود که این تصمیم همچنان «انتخاب بریتانیا» است، اما در عین حال به تنشها در روابط با استارمر در مورد ناتو اشاره کرد و گفت که او «در این مورد به بهترین شکل با ما رفتار نمیکند».