به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های کره شمالی گزارش دادند که «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور، خواستار تلاش برای افزایش دارایی‌های هسته‌ای کشورش و دستیابی به برتری جهانی شده است.

خبرگزاری دولتی کره شمالی ‌گزارش داد که حزب حاکم کارگران کره، دومین جلسه عمومی نهمین کمیته مرکزی خود را به مدت سه روز از روز شنبه به ریاست رهبر کیم برگزار کرد تا موفقیت سیاست‌های کشور در نیمه اول سال را ارزیابی کرده و دستور کار تعیین شده در کنفرانس بزرگ حزب در ماه فوریه را بررسی کند.

در این جلسه، تعهد کره شمالی به گسترش نیروهای هسته‌ای خود مجدداً تأیید شد و آن‌ها به عنوان هسته حاکمیت نظامی کشور و محور اجرای استراتژی بازدارندگی یا جنگ‌افروزی توصیف شدند.

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