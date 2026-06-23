وزیر خارجه اسبق مصر دبیرکل اتحادیه عرب شد

به گزارش ایلنا به نقل از الیوم السابع، نبیل فهمی از ابتدای ژوئیه آینده (۲۰۲۶) رسما جانشین احمد ابوالغیط خواهد شد تا در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های منطقه‌ای، هدایت این سازمان را بر عهده بگیرد.

فهمی متولد ۵ ژانویه ۱۹۵۱ است. او در خانواده‌ای کاملا سیاسی و دیپلماتیک رشد یافت.

وی فرزند اسماعیل فهمی، وزیر امور خارجه اسبق و برجسته مصر است که همین ارثیه خانوادگی، دیدگاه پیش‌رس و عمیقی از توازن‌های منطقه‌ای و روابط بین‌الملل را در او شکل داد.

وی در یک دوره ۹ ساله و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، سفیر مصر در ایالات متحده بود؛ حساس‌ترین منصب کاری او.

در آمریکای پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مدیریت روابط قاهره و واشنگتن و موضوعات پیچیده امنیت خاورمیانه و جنگ را با تمرکز بر تروریسم، بر عهده داشت.

پس از آن، فهمی در جولای ۲۰۱۳ ابتدا در دولت حازم الببلاوی و سپس در دولت مهندس ابراهیم محلب به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی مصر منصوب شد.

او در حالی سکان هدایت اتحادیه عربی را به دست می‌گیرد که منطقه با بحران‌های بی‌سابقه‌ای از جمله جنگ غزه، اوضاع سودان و تحولات جاری در سوریه و لبنان دست‌وپنجه نرم می‌کند.

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