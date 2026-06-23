به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، یک مقام آمریکایی اعلام کرد ایالات متحده در چارچوب تلاش‌های خود برای تثبیت آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، یک سازوکار نظارتی جدید تحت مدیریت سنتکام ایجاد کرده است.

به گفته این مقام، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در روز جمعه تماس‌هایی جداگانه با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان برقرار کرده و در این گفت‌وگوها بر ضرورت تثبیت آتش‌بس و ادامه رایزنی‌ها درباره ترتیبات آینده تأکید شده است.

وی افزود: نتیجه این تماس‌ها، راه‌اندازی سازوکاری برای رصد تحولات میدانی بوده که تحت مدیریت سنتکام فعالیت می‌کند و هدف آن ارائه اطلاعات دقیق و فوری از وضعیت لبنان به تصمیم‌گیران آمریکایی است.

سخنگوی سنتکام نیز تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنند تا از بروز درگیری‌های تاکتیکی جلوگیری شده و میزان پایبندی طرف‌ها به آتش‌بس ارزیابی شود.

این مقام آمریکایی همچنین توضیح داد که این طرح در قالب «سازوکار جلوگیری از درگیری» اجرا می‌شود؛ مدلی که پیش‌تر از سوی مقامات واشنگتن برای هماهنگی میدانی میان طرف‌های درگیر مطرح شده بود.

به گفته وی، این سازوکار روز یکشنبه و در جریان مذاکراتی در سوئیس نهایی شده است.

همچنین اعلام شده است که نمایندگانی از لبنان و رژیم صهیونیستی طی روزهای آینده برای ادامه گفت‌وگوها درباره آتش‌بس به واشنگتن سفر خواهند کرد و دور جدید مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری آمریکا نیز از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود.

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