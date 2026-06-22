به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوزی صادر کرده است که به ایران اجازه می‌دهد تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ نفت خام، محصولات پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی خود را به فروش برساند.

‌وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این مجوز شامل فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی‌و فرآورده‌های نفتی ایران می‌شود.

بنا به بیانیه مذکور، این مجوز تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ اعتبار خواهد داشت.

این بیانیه افزود که واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی ایران به ایالات متحده نیز در چارچوب این مجوز مجاز است.

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