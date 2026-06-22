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مجوز خزانه‌داری آمریکا برای معافیت صادرات نفت ایران از تحریم

مجوز خزانه‌داری آمریکا برای معافیت صادرات نفت ایران از تحریم
کد خبر : 1803051
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وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوزی صادر کرده است که به ایران اجازه می‌دهد تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ نفت خام، محصولات پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی خود را به فروش برساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوزی صادر کرده است که به ایران اجازه می‌دهد تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ نفت خام، محصولات پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی خود را به فروش برساند.

‌وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این مجوز شامل فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی‌و فرآورده‌های نفتی ایران می‌شود.

بنا به بیانیه مذکور، این مجوز تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ اعتبار خواهد داشت.

این بیانیه افزود که واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی ایران به ایالات متحده نیز در چارچوب این مجوز مجاز است.

 

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