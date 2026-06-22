استارمر رفت، اما «لری گربه» ساکن دائمی خیابان داونینگ استریت باقی ماند

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، همزمان با اعلام استعفای «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، یکی از ماندگارترین ساکنان خیابان داونینگ همچنان باقی مانده است: گربه معروف دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، لری گربه.

لری، مسئول رسمی موش‌گیری دفتر کابینه، از سال ۲۰۱۱ در اقامتگاه نخست وزیر خدمت کرده و شاهد دوران تصدی شش نخست وزیر بوده است: دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس، ریشی سوناک و اکنون کی‌یر استارمر.

لری که در ابتدا از مرکز سگ‌ها و گربه‌های باترسی در لندن به سرپرستی گرفته شده بود، به عنوان بخشی از طرحی برای کنترل جمعیت جوندگان در ساختمان تاریخی به خیابان داونینگ آورده شد. با این حال، با گذشت زمان، نقش او از یک موش‌گیر صرف به یک نماد و نقطه عطف دائمی در زندگی سیاسی بریتانیا تبدیل شده است.

لری که حضور مکرری در عکس‌های رسمی و به‌روزرسانی‌های رسانه‌ای منتشر شده از اقامتگاه نخست وزیر دارد، به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های غیرسیاسی بریتانیا تبدیل شده است که بسیاری از ناظران او را نمادی از تداوم در یک چشم‌انداز سیاسی بی‌ثبات می‌دانند.

در حالی که رهبری سیاسی مرتباً تغییر می‌کند، لری شاهد خاموش این تغییرات باقی می‌ماند، چرا که بیش از یک دهه خدمت کرده است و این او را به یکی از قدیمی‌ترین ساکنان این دفتر مرکزی تاریخی و ثابت‌قدم‌ترین فرد در یک موقعیت غیرسیاسی تبدیل کرده است.

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