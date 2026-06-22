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قطر:

با یادداشت تفاهم به توقف جنگ دست‌ یافتیم

با یادداشت تفاهم به توقف جنگ دست‌ یافتیم
کد خبر : 1803025
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نخست وزیر و وزیر خارجه قطر گفت که بحث‌‌های فنی میان ایران و ایالات متحده ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر گفت که با  یادداشت تفاهم میان ایران و ایالات متحده توقف جنگ حاصل شد.

وی در گفت‌وگو با الجزیره گفت: «این یادداشت تفاهم نیازمند تلاش‌های قابل توجهی با شرکای ما در پاکستان و با حمایت منطقه‌ای بود و  هدف  آن پایان دادن به جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات است».

مقام قطری اظهار داشت:‌ «این یادداشت یک چارچوب نهادی برای روند مذاکرات ایجاد می کند و علاوه بر جنبه های سیاسی، شامل عناصر فنی نیز می باشد».

وی افزود: «یادداشت تفاهم بر اساس تعهد هر دو طرف برای دیدار دوره ای و حل مسائل معوقه است.چارچوب نهادی ارائه شده دیروز خوب است و بحث های فنی ادامه دارد».

 

 

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