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ونس: مذاکرات فنی با ایران در طول هفته ادامه خواهد یافت

ونس: مذاکرات فنی با ایران در طول هفته ادامه خواهد یافت
کد خبر : 1802999
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معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت که در گفت‌وگوها با ایران سازوکارهایی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در لبنان و بازبودن تنگه هرمز طراحی شده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت که در گفت‌وگوها با ایران سازوکارهایی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در لبنان و بازبودن تنگه هرمز طراحی شده است.

‌«جی‌دی ونس» معاون ‌رئیس‌جمهور آمریکا امروز -دوشنبه- مدعی شد که در گفت‌وگوها با ایران سازوکارهایی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در لبنان و بازبودن تنگه هرمز طراحی شده است.

وی ‌با بیان اینکه «مذاکرات در بورگن‌اشتوک علیرغم برخی شکایات ادامه یافت و پیشرفت‌هایی حاصل شده است، افزود: «ما امیدواریم به توافق نهایی و یک راه حل پایدار برسیم و تمرکز خود را بر تجلیل از پیشرفت‌های حاصل شده قرار داده‌ایم.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا ضمن بیان این که «اسرائیل حق دفاع از خود دارد»، گفت که سازوکاری برای کاهش تنش در مورد لبنان ایجاد کرده‌ایم تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنیم.

وی افزود: «مذاکرات فنی در طول هفته ادامه خواهد یافت. توافق نهایی حکم یک خانه را دارد؛ ما اکنون پی‌ریزی و فونداسیون آن را انجام داده‌ایم. هنوز خانه را نساخته‌ایم، اما زیربنای موفقی را پایه‌گذاری کرده‌ایم.»

ونس در ادامه مدعی شد: «ایرانی‌ها موافقت کرده‌اند که از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازگشت به کشورشان دعوت کنند.»

وی همچنین مدعی شد: «‌اگر صلح در منطقه اتفاق نیفتد رئیس‌جمهور ترامپ همچنان گزینه‌های زیادی در اختیار دارد.»

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