ونس: مذاکرات فنی با ایران در طول هفته ادامه خواهد یافت

‌«جی‌دی ونس» معاون ‌رئیس‌جمهور آمریکا امروز -دوشنبه- مدعی شد که در گفت‌وگوها با ایران سازوکارهایی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در لبنان و بازبودن تنگه هرمز طراحی شده است.

وی ‌با بیان اینکه «مذاکرات در بورگن‌اشتوک علیرغم برخی شکایات ادامه یافت و پیشرفت‌هایی حاصل شده است، افزود: «ما امیدواریم به توافق نهایی و یک راه حل پایدار برسیم و تمرکز خود را بر تجلیل از پیشرفت‌های حاصل شده قرار داده‌ایم.»