حماس: کشتار کودکان در الخلیل تلاشی ناکام برای خاموش کردن مقاومت است
جنبش حماس اعلام کرد ادامه کشتار فرزندان ملت فلسطین همانگونه که در هدف قرار دادن مستقیم نوجوانان و کودکان در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری رخ داد، ادامه جنایات وحشیانه کابینه اشغالگر است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش حماس اعلام کرد ادامه کشتار فرزندان ملت فلسطین همانگونه که در هدف قرار دادن مستقیم نوجوانان و کودکان در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری رخ داد، ادامه جنایات وحشیانه کابینه اشغالگر است.
جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز -دوشنبه- در بیانیهای اعلام کرد ادامه کشتار فرزندان ملت فلسطین از سوی دشمن فاشیست صهیونیستی، همانگونه که در هدف قرار دادن مستقیم نوجوانان و کودکان در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری رخ داد، ادامه جنایات وحشیانه کابینه اشغالگر است، کابینهای که سیاست قتل و ترور را دنبال میکند و در تلاشی ناکام میکوشد شعله مقاومت ریشهدار در کرانه باختری را خاموش کند.
حماس با تسلیت شهادت دو شهید الخلیل، «عیسی عرفات اسماعیل عوض»، جوان ۱۹ ساله و «رضا سامی حسن عوض» نوجوان ۱۵ ساله، تاکید کرد همه تلاشهای رژیم جنایتکار صهیونیستی برای ارعاب مردم کرانه باختری از طریق کشتار سازمان یافته، با شکست و ناکامی روبهرو خواهد شد و این جنایات چیزی جز افزایش پایداری، استقامت، تقویت اراده مقاومت، پایبندی ملت فلسطین به حقوق خود و عزم آنان برای مقابله با تجاوزات و عربدهکشیهای مستمر اشغالگران به دنبال نخواهد داشت.