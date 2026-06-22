خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حماس: کشتار کودکان در الخلیل تلاشی ناکام برای خاموش‌ کردن مقاومت است

حماس: کشتار کودکان در الخلیل تلاشی ناکام برای خاموش‌ کردن مقاومت است
کد خبر : 1802981
لینک کوتاه کپی شد.

جنبش حماس اعلام کرد ادامه کشتار فرزندان ملت فلسطین همانگونه که در هدف قرار دادن مستقیم نوجوانان و کودکان در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری رخ داد، ادامه جنایات وحشیانه کابینه اشغالگر است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش حماس اعلام کرد ادامه کشتار فرزندان ملت فلسطین همانگونه که در هدف قرار دادن مستقیم نوجوانان و کودکان در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری رخ داد، ادامه جنایات وحشیانه کابینه اشغالگر است.

جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز -دوشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد ادامه کشتار فرزندان ملت فلسطین از سوی دشمن فاشیست صهیونیستی، همانگونه که در هدف قرار دادن مستقیم نوجوانان و کودکان در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری رخ داد، ادامه جنایات وحشیانه کابینه اشغالگر است، کابینه‌ای که سیاست قتل و ترور را دنبال می‌کند و در تلاشی ناکام می‌کوشد شعله مقاومت ریشه‌دار در کرانه باختری را خاموش کند.

‌حماس با تسلیت شهادت دو شهید الخلیل، «عیسی عرفات اسماعیل عوض»، جوان ۱۹ ساله و «رضا سامی حسن عوض» نوجوان ۱۵ ساله، تاکید کرد همه تلاش‌های رژیم جنایتکار صهیونیستی برای ارعاب مردم کرانه باختری از طریق کشتار سازمان‌ یافته، با شکست و ناکامی روبه‌رو خواهد شد و این جنایات چیزی جز افزایش پایداری، استقامت، تقویت اراده مقاومت، پایبندی ملت فلسطین به حقوق خود و عزم آنان برای مقابله با تجاوزات و عربده‌کشی‌های مستمر اشغالگران به دنبال نخواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی