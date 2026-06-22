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۱۴ شهید و مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند

۱۴ شهید و مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند
کد خبر : 1802972
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وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته سه شهید و یازده مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند

به گزارش ایلنا به نقل از القدس،  وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته سه شهید و یازده مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱ ‌هزار و ۲۴ نفر  به شهادت رسیده‌‌اند و همچنین ۳ هزار و ۲۶۰ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از آغا زجنایات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۳۵ نفر به شهادت رسیدند و  ۱۷۳ هزار و ۳۶۸ نفر  نیز مجروح شدند.

 

 

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