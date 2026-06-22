۱۴ شهید و مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدند
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته سه شهید و یازده مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدند
به گزارش ایلنا به نقل از القدس، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته سه شهید و یازده مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدند
این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱ هزار و ۲۴ نفر به شهادت رسیدهاند و همچنین ۳ هزار و ۲۶۰ نفر نیز مجروح شدند.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از آغا زجنایات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۳۵ نفر به شهادت رسیدند و ۱۷۳ هزار و ۳۶۸ نفر نیز مجروح شدند.