به گزارش ایلنا به نقل از القدس، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته سه شهید و یازده مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱ ‌هزار و ۲۴ نفر به شهادت رسیده‌‌اند و همچنین ۳ هزار و ۲۶۰ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از آغا زجنایات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۳۵ نفر به شهادت رسیدند و ۱۷۳ هزار و ۳۶۸ نفر نیز مجروح شدند.

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