احتمال سفر پزشکیان به پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع دولتی در اسلام آباد امروز -دوشنبه- به خبرگزاری آناتولی گفتند که انتظار می‌رود «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهور ایران، روز سه‌شنبه سفری یک روزه به پاکستان داشته باشد.

براساس گزارش، در طول این سفر، انتظار می‌رود پزشکیان با «آصف علی زرداری»، رئیس جمهور پاکستان و «شهباز شریف»، نخست وزیر این کشور دیدار و گفت‌وگو کند.

این سفر مورد، اولین سفر خارجی مسعود پزشکیان پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه خواهد بود.

پاکستان نقش میانجی اصلی میان ایران و ایالات متحده را بر عهده دارد.

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