به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مفسران اسرائیلی آنچه در سوئیس اتفاق افتاد را یک معضل استراتژیک برای رژیم صهیونیستی توصیف کردند، چرا که باید به خاطر داشت که این همه موضوع قوانین و هنجارهایی را که رژیم به آنها عادت کرده است را تغییر می‌دهد.

آتش‌بس قبلی با حزب‌الله بین آمریکا و اسرائیل مدیریت شد. این آتش‌بس به رژیم صهیونیستی آزادی عمل داد و آن‌‌ها توانستند در جنوب لبنان باقی بمانند، به تخریب روستاهای لبنان ادامه دهد، بیش از ۶۰۰ لبنانی را بکشد و از بازگشت لبنانی‌ها به روستاهایشان جلوگیری کند.

اما این بار متفاوت است.

یک پویایی متفاوت وجود دارد که بزرگتر از بعد لبنانی آن است و رژیم صهیونیستی احساس می‌کند که مجبور به همراهی خواهد شد.

در حال حاضر، تفکر، برنامه‌ریزی و مانور در اسرائیل حول این محور می‌چرخد که رژیم چقدر می‌تواند مصالحه کند بدون اینکه اعتماد ساکنان ارضی اشغالی را به طور کامل از دست بدهد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل در جنوب لبنان باقی خواهد ماند، اما مهمتر از همه، او همچنین گفت که در قلعه الشقیف باقی خواهد ماند. حال، چرا این موضوع مهم است؟

به این دلیل که این منطقه فراتر از «خط زرد» و فراتر از رودخانه لیتانی و عمیق‌تر از ۸ کیلومتری (۵ مایلی) است که به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی اعلام ا کرده که ایالات متحده می‌خواهد نیروهای اسرائیلی اکنون به آنجا عقب‌نشینی کنند.

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