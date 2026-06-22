شهباز شریف:
از آمریکا و ایران برای ورود به مذاکرات قدردانی میکنم
نخستوزیر پاکستان از ایران و آمریکا برای میدان دادن به دیپلماسی و اهتمام به مذاکرات قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، نخستوزیر پاکستان از ایران و آمریکا برای میدان دادن به دیپلماسی و اهتمام به مذاکرات قدردانی کرد.
«شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان، گفت: «از رهبری سازنده آمریکا و ایران در ورود به مذاکرات قدردانی میکنم.»
وی افزود: «ما به ایفای نقش خود در تقویت گفتوگو و دیپلماسی برای دستیابی به یک راهحل پایدار ادامه خواهیم داد.»
شریف در ادامه عنوان کرد که نشست نخست کمیته عالی گفتوگوها میان تهران و واشنگتن نیز با موفقیت به پایان رسید.
شهباز شریف «توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، تشکیل کمیته عالی برای نظارت سیاسی و آغاز گفتوگوهای فنی بیشتر» را به عنوان پیشرفتهای حاصلشده در این مذاکرات برشمرد.