به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، نخست‌وزیر پاکستان از ایران و آمریکا برای میدان دادن به دیپلماسی و اهتمام به مذاکرات قدردانی کرد.

«شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، گفت: «از رهبری سازنده آمریکا و ایران در ورود به مذاکرات قدردانی می‌کنم.»

وی افزود: «ما به ایفای نقش خود در تقویت گفت‌وگو و دیپلماسی برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار ادامه خواهیم داد.»

شریف در ادامه عنوان کرد که نشست نخست کمیته عالی گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن نیز با موفقیت به پایان رسید.

شهباز شریف «توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، تشکیل کمیته عالی برای نظارت سیاسی و آغاز گفت‌وگوهای فنی بیشتر» را به عنوان پیشرفت‌های حاصل‌شده در این مذاکرات برشمرد.

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