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۳ کشته در پی سقوط هواپیما در آمریکا

۳ کشته در پی سقوط هواپیما در آمریکا
کد خبر : 1802878
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سقوط هواپیمای شخصی در آمریکا ۳ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات ایالت مریلند آمریکا اعلام کردند که عملیات جست‌وجو برای یافتن یک هواپیمای شخصی مفقود شده، اوایل روزگذشته -یکشنبه- پس از آنکه مقامات لاشه هواپیما  و سه جسد را از یک منطقه جنگلی نزدیک یک مجتمع مسکونی در ایالت مریلند آمریکا بیرون آوردند، پایان یافت.

به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، هنگامی که تیم‌های امداد و نجات، خلبان و دو مسافر هواپیمای تک موتوره پایپر چروکی را پیدا کردند هر ۳ جان خود را از دست داده بودند.

پلیس ایالت مریلند اعلام کرد که اجساد سه مرد بالغ از لاشه هواپیما بیرون کشیده شده است.

طبق بیانیه پلیس ایالتی، «بازرسان معتقدند که این هواپیما متعلق به یک آموزشگاه پرواز محلی در شهرستان مونتگومری است. پلیس معتقد است که این هواپیما احتمالا در یک پرواز آموزشی شرکت داشته است».

 

 

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