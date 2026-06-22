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محکوم شدن وزیر دادگستری سابق کره جنوبی به ۲۵ سال زندان

محکوم شدن وزیر دادگستری سابق کره جنوبی به ۲۵ سال زندان
کد خبر : 1802867
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وزیر دادگستری سابق کره جنوبی، به دلیل نقشش در تلاش رئیس‌جمهور سابق این کشور برای اعمال حکومت نظامی در کشور‌، به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

‌به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، «پارک سونگ-جائه»، وزیر دادگستری سابق کره جنوبی، به دلیل نقشش در تلاش رئیس‌جمهور سابق این کشور برای اعمال حکومت نظامی در کشور‌، به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

این حکم بسیار فراتر از حکم ۵ سال زندان درخواستی وکلای این مقام پیشین بود. 

از جمله اتهامات اثبات شده علیه این وزیر سابق، درخواست او برای تشکیل جلسه‌ای با مقامات ارشد وزارت دادگستری بلافاصله پس از اعلام حکومت نظامی توسط رئیس‌جمهور سابق بود. 

 

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