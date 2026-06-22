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گفت‌وگوی جوزف عون با مقامات آمریکا و قطر درباره تحکیم آتش‌بس در لبنان

گفت‌وگوی جوزف عون با مقامات آمریکا و قطر درباره تحکیم آتش‌بس در لبنان
کد خبر : 1802857
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رئیس جمهور لبنان، تماس تلفنی مشترکی از معاون رئیس جمهور آمریکا، مشاور رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر قطر دریافت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، تماس تلفنی مشترکی از معاون رئیس جمهور آمریکا، مشاور رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر قطر دریافت کرد که در آن درباره تحکیم آتش‌بس در لبنان گفت‌وگو کردند.

در جریان تماس تلفنی با «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، «جرد کوشنر»، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا و «شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی»، نخست وزیر قطر، آتش بس در لبنان و پایان تشدید نظامی اسرائیل و همچنین گام‌هایی که باید در این زمینه برداشته شود، از جمله تشکیل یک گروه کاری تخصصی برای پیگیری اجرای توافقات، مورد بحث قرار گرفت.

ایالات متحده و ایران اخیراً یادداشت تفاهمی امضا کردند که جنگ را به حالت تعلیق درآورد و شامل مفاد کلیدی مربوط به توقف عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، بود.

 

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