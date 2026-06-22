کاهش قیمت نفت در پی پیشرفت در مذاکرات ایران-آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قیمت نفت پس از پایان مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس و اعلام تهران مبنی بر دریافت معافیت برای صادرات نفت و پتروشیمی، کاهش یافت و نگرانی‌ها در مورد کمبود عرضه در بازارهای جهانی را کاهش داد.

قیمت نفت خام برنت با ۱.۶۸ دلار یا ۲.۰۹ درصد کاهش، تا ساعت ۰۶:۳۳ به وقت گرینویچ به ۷۸.۸۹ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌ها در آغاز معاملات به ۸۲.۳۰ دلار افزایش یافت که ناشی از شروع پر فراز و نشیب مذاکرات، تهدیدهای رئیس جمهور ترامپ برای از سرگیری جنگ علیه ایران و اعلام تهران مبنی بر بستن مجدد تنگه هرمز بود.

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