حمله ارتش آمریکا به یک قایق در کارائیب

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، فرماندهی جنوبی ایالات متحده (سوتکام) روز گذشته - یکشنبه- اعلام کرد که به یک قایق مشکوک به قاچاق مواد مخدر حمله کرده است.

ارتش آمریکا مدعی شد که این قایق حال عبور از مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب بوده و درگیر عملیات قاچاق مواد مخدر بود.

این فرماندهی در پلتفرم با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «در جریان این اقدام دو قاچاقچی مردکشته شدند و شش مرد زنده ماندند. به هیچ نیروی نظامی آمریکا آسیبی نرسیده است».

فرماندهی جنوبی ایالات متحده همچنین فیلم غیرمحرمانه‌ای از این حمله را به اشتراک گذاشت.

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