بیانیه مشترک قطر و پاکستان: مذاکرات سوئیس با «پیشرفت امیدوارکننده» پایان یافت
قطر و پاکستان از پایان دور نخست مذاکرات سطح بالای ایران و آمریکا در سوئیس خبر دادند و اعلام کردند طرفین پس از گفتوگوهایی «مثبت و سازنده»، بر سر تشکیل سازوکارهای مشترک، آغاز مذاکرات فنی و تدوین نقشه راهی ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی به تفاهم رسیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دور نخست مذاکرات سطح بالای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که با میانجیگری قطر و پاکستان در اقامتگاه «بورگناشتوک» سوئیس برگزار شد، بامداد امروز- دوشنبه- با صدور بیانیهای مشترک از سوی دو کشور میانجی به کار خود پایان داد.
قطر و پاکستان در این بیانیه اعلام کردند که نشست روز نخست «اجلاس دریاچه لوسرن» در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد و گفتوگوها به پیشرفتی امیدوارکننده در مسیر حلوفصل اختلافات میان دو طرف منجر شده است. به گفته دو کشور میانجی، یکی از مهمترین نتایج این نشست، توافق بر سر ایجاد سازوکاری برای ادامه مذاکرات فنی و کارشناسی در روزهای آینده بوده است.
بر اساس مفاد بیانیه، طرفها توافق کردهاند یک کمیته عالیرتبه برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و پیگیری اجرای توافقات تشکیل شود. قرار است رؤسای هیئتهای مذاکرهکننده بهصورت منظم گزارش پیشرفت گفتوگوها را به این کمیته ارائه کنند و همزمان، چند کارگروه تخصصی در حوزههای پرونده هستهای، تحریمها، پیگیری اجرای تعهدات و حل اختلافات احتمالی فعالیت خود را آغاز کنند.
در بخش دیگری از توافقات، کمیته عالیرتبه بر سر یک نقشه راه ۶۰ روزه برای رسیدن به توافق نهایی به تفاهم رسیده است. طبق این برنامه، مذاکرات فنی بلافاصله از سر گرفته میشود و طرفین تلاش خواهند کرد در مدت تعیینشده، درباره موضوعات باقیمانده به جمعبندی برسند.
بیانیه مشترک همچنین از توافق برای ایجاد یک کانال ارتباطی میان طرفها خبر میدهد؛ سازوکاری که با هدف جلوگیری از سوءتفاهمها و حوادث احتمالی و نیز تضمین امنیت تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز راهاندازی خواهد شد. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که امنیت این گذرگاه راهبردی طی ماههای گذشته به یکی از مهمترین محورهای تنش میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است.
در حوزه مسائل منطقهای نیز طرفها با تشکیل یک کارگروه ویژه برای جلوگیری از تشدید تنش در لبنان موافقت کردهاند. این کارگروه با حضور نمایندگان ایران، آمریکا و دولت لبنان و با تسهیلگری قطر و پاکستان فعالیت خواهد کرد و مأموریت آن نظارت بر اجرای توافقات مرتبط با توقف درگیریها در لبنان است.
قطر و پاکستان در پایان بیانیه خود ضمن قدردانی از رویکرد دیپلماتیک تهران و واشنگتن، تأکید کردند که به تلاشهای خود برای حفظ فضای سازنده مذاکرات و کمک به دستیابی به توافقی پایدار ادامه خواهند داد.
همزمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به نتایج گفتوگوهای سوئیس اعلام کرد که میانجیگری قطر و پاکستان زمینه پیشرفت قابل توجهی را در مسیر پایان دادن به جنگ لبنان فراهم کرده است. وی همچنین تأکید کرد که نخستین آزمون عملی توافقات حاصلشده، میزان موفقیت سازوکار پیشبینیشده برای جلوگیری از درگیری و تنش در لبنان خواهد بود.
عراقچی در ادامه به برخی اقدامات اولیه مورد توافق اشاره کرد و گفت که رفع محدودیتهای صادرات نفت ایران، آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده و آغاز روند بازسازی، از جمله موضوعاتی است که در چارچوب تفاهمات اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، مذاکرات فنی میان هیئتهای ایرانی و آمریکایی در طول هفته جاری در سوئیس ادامه خواهد یافت و تمامی موضوعات مرتبط با روند توافق در دستور کار کارگروههای تخصصی قرار دارد؛ روندی که دو کشور میانجی امیدوارند در نهایت به دستیابی به توافقی جامع و پایدار میان تهران و واشنگتن منجر شود.