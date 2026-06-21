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رسانه عبری: ارتش اسرائیل درصدد کاهش نیروهای خود در جنوب لبنان است

رسانه عبری: ارتش اسرائیل درصدد کاهش نیروهای خود در جنوب لبنان است
کد خبر : 1802608
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یک رسانه عبری از تصمیم ارتش رژیم اسرائیل برای کاهش نیروهای خود در جنوب لبنان در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، اتحادیه رادیو و تلویزیون اسرائیل تصریح کرد، ارتش این رژیم قصد دارد در روزهای آینده بخشی از نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج یا کاهش دهد؛ اقدامی که به ادعای این رسانه، به دلیل تکمیل بخش عمده اهداف و مأموریت‌های تهاجمی این نیروها صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، هم‌زمان قرار است در هفته جاری نشستی میان تیم‌های مذاکره‌کننده اسرائیلی و لبنانی برگزار شود تا درباره تعیین مناطق خالی از حضور حزب‌الله و واگذاری آن‌ها به ارتش لبنان تصمیم‌گیری شود.

این رسانه همچنین مدعی شد دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، از رژیم اسرائیل خواسته است کاهش و عقب‌نشینی جزئی نیروها از جنوب لبنان را در دستور کار قرار دهد.

این تحولات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی این منطقه با حساسیت بالایی دنبال می‌شود.

 

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