وزیر دفاع آلمان: ترامپ مسئول وضعیت کنونی تنگه هرمز است
وزیر دفاع آلمان با انتقاد از نقش آمریکا در تحولات مربوط به تنگه هرمز، دونالد ترامپ را مسئول وضعیت فعلی این گذرگاه راهبردی دانست و تأکید کرد هرگونه توافق برای بازگشایی آن نیازمند همراهی ایران و عمان است.
به گزارش ایلنا، وزیر دفاع آلمان در اظهاراتی، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را مسئول وضعیت کنونی تنگه هرمز عنوان کرد و بر ضرورت بازگشایی این مسیر حیاتی تأکید کرد.
بوریس پیستوریوس در گفتوگو با شبکه «ARD» با اشاره به اهمیت این آبراه راهبردی گفت: در نهایت این دونالد ترامپ بود که باعث بسته شدن تنگه هرمز شد، نه ما؛ اما ما به باز شدن آن نیاز و علاقه داریم.
وی افزود: بازگشایی تنگه هرمز یا دستکم تضمین عبور ایمن از آن، در راستای منافع اروپا، بهویژه در حوزه تأمین انرژی و بهبود وضعیت اقتصادی این قاره قرار دارد.
وزیر دفاع آلمان همچنین تأکید کرد که تحقق هرگونه توافق برای بازگشایی این تنگه، مستلزم حمایت و همراهی ایران و عمان خواهد بود.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انرژی در خلیج فارس همچنان در اروپا ادامه دارد و تحولات این منطقه از حساسیت بالایی برای بازارهای جهانی انرژی برخوردار است.