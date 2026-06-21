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وزیر دفاع آلمان: ترامپ مسئول وضعیت کنونی تنگه هرمز است

وزیر دفاع آلمان: ترامپ مسئول وضعیت کنونی تنگه هرمز است
کد خبر : 1802592
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وزیر دفاع آلمان با انتقاد از نقش آمریکا در تحولات مربوط به تنگه هرمز، دونالد ترامپ را مسئول وضعیت فعلی این گذرگاه راهبردی دانست و تأکید کرد هرگونه توافق برای بازگشایی آن نیازمند همراهی ایران و عمان است.

به گزارش ایلنا، وزیر دفاع آلمان در اظهاراتی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را مسئول وضعیت کنونی تنگه هرمز عنوان کرد و بر ضرورت بازگشایی این مسیر حیاتی تأکید کرد.

بوریس پیستوریوس در گفت‌وگو با شبکه «ARD» با اشاره به اهمیت این آبراه راهبردی گفت: در نهایت این دونالد ترامپ بود که باعث بسته شدن تنگه هرمز شد، نه ما؛ اما ما به باز شدن آن نیاز و علاقه داریم.

وی افزود: بازگشایی تنگه هرمز یا دست‌کم تضمین عبور ایمن از آن، در راستای منافع اروپا، به‌ویژه در حوزه تأمین انرژی و بهبود وضعیت اقتصادی این قاره قرار دارد.

وزیر دفاع آلمان همچنین تأکید کرد که تحقق هرگونه توافق برای بازگشایی این تنگه، مستلزم حمایت و همراهی ایران و عمان خواهد بود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انرژی در خلیج فارس همچنان در اروپا ادامه دارد و تحولات این منطقه از حساسیت بالایی برای بازارهای جهانی انرژی برخوردار است.

 

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